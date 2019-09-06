В кафе не держат зла на Кокорина и Мамаева за драку

Администратор «Кофемании» Иван подчеркнул, что в кафе не держат зла на Александра Кокорина и Павла Мамаева. Футболисты устроили в кафе драку в октябре прошлого года, в результате чего получили тюремные сроки.

— Эта ситуация выеденного яйца не стоит, не понимаю, почему вокруг нее так много шума, — цитирует «РИА Новости» Ивана. — Никто ни на кого зла не держит, такое случается сплошь и рядом по всему миру. Мы просто отличились тем, что в деле были замешаны звезды.

В мае Пресненский районный суд Москвы приговорил форварда «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого — на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Сегодня в колонии состоялось выездное заседание Алексеевского районного суда, по итогам которых было принято положительное решение по УДО.