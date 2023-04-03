В «Химках» сообщили, что на одном из домашних матчей разыграют автомобиль среди болельщиков

«Химки» на одном из домашних матчей чемпионата России проведет розыгрыш автомобиля среди болельщиков.

«Химки» разыграют автомобиль среди болельщиков. Условия участия: приходя на домашний матч «Химок», болельщики автоматически становятся участниками розыгрыша призов. На одном из домашних матчей «Химок» будет разыгран суперприз — автомобиль», — приводит ТАСС слова представителей пресс-службы подмосковного клуба.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков за 21 тур. До конца сезона команда проведет 4 домашних матча в чемпионате России: против «Торпедо», «Динамо», «Спартака» и «Урала».