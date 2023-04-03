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Сегодня, 10:31

Билялетдинов объяснил, почему уверен в чемпионстве «Зенита» в этом сезоне

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Локомотива» и «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился мыслями о чемпионской гонке в РПЛ.

«В последних матчах у «Спартака» проблемы с реализацией моментов — они не забивают. В матче с «Ахматом» снова не смогли забить. Травма Промеса — это большая потеря для «Спартака». Квинси тоже обидно... Во-первых, у него пострадает бомбардирский график. Во-вторых, возможно, он не успеет восстановить кондиции до конца чемпионата. Как мне кажется, «Зенит» точно чемпион. По результатам — точно. Для интриги в РПЛ «Зениту» нужно проиграть три из последних девяти игр, а конкурентам — выиграть все матчи. Но я сомневаюсь, что такое возможно», — цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

После 21 тура «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 51 очко. «Ростов» идет вторым, имея в активе 44 очка. «Спартак» занимает третью строчку (41 очко).

Источник: https://www.championat.com/football/news-5054579-diniyar-bilyaletdinov-obyasnil-pochemu-uveren-v-chempionstve-zenita-v-rpl.html
Динияр Билялетдинов
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ФК Спартак (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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30 тур
1.04 14:00
Динамо – Сочи
 0 : 2
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 0 : 4
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
1.04 19:00
Зенит – Урал
 2 : 0
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 1 : 1
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 0 : 6
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 0 : 2
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 2 : 1
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 19 1 4
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