Билялетдинов объяснил, почему уверен в чемпионстве «Зенита» в этом сезоне

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился мыслями о чемпионской гонке в РПЛ.

«В последних матчах у «Спартака» проблемы с реализацией моментов — они не забивают. В матче с «Ахматом» снова не смогли забить. Травма Промеса — это большая потеря для «Спартака». Квинси тоже обидно... Во-первых, у него пострадает бомбардирский график. Во-вторых, возможно, он не успеет восстановить кондиции до конца чемпионата. Как мне кажется, «Зенит» точно чемпион. По результатам — точно. Для интриги в РПЛ «Зениту» нужно проиграть три из последних девяти игр, а конкурентам — выиграть все матчи. Но я сомневаюсь, что такое возможно», — цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

После 21 тура «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 51 очко. «Ростов» идет вторым, имея в активе 44 очка. «Спартак» занимает третью строчку (41 очко).