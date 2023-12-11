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Сегодня, 11:55

В «Динамо» подтвердили интерес «Црвены Звезды» к Бувачу

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал информацию о том, что спортивный директор бело-голубых Желько Бувач может возглавить стать главным тренером «Црвены Звезды».

Ранее портал Sportske.net сообщил, что Бувач в ближайшее время может возглавить сербский клуб.

«Мы с Желько Бувачем пообщались по вопросу о его возможном назначении главным тренером «Црвены Звезды», о чем писали СМИ. Информация о том, что он интересен «Црвене Звезде», как и еще нескольким другим клубам, правдива. Но Желько остается с нами», — приводит слова Гафина ТАСС.

Желько Бувач работает в «Динамо» с февраля 2020 года. До этого с октября 2015 года по апрель 2018 года он являлся ассистентом главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

После 18 туров «Динамо» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24.

Источник: ТАСС
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Црвена Звезда
Желько Бувач
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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