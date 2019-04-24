Член ОНК Дмитрий Чугунов в среду пообщался с врачом "Зенита" Михаилом Гришиным и Александром Кокориным по итогам обследования больного колена футболиста. По словам Чугунова, в администрации СИЗО №2 "Бутырка" пообещали выполнить все рекомендации врача, хотя в их число входят достаточно специализированные процедуры.

– Мы поговорили с врачом, поговорили с самим Александром, – сказал Чугунов корреспонденту "СЭ". – Врач говорит, что динамика очевидно негативная. Колено чувствует себя все хуже, потому что есть атрофированные мышцы. Это логично, потому что он находится в статике в большинстве своем, и атрофия – нормальное явление. Врач понапрописывал кучу процедур, которых в условиях СИЗО невозможно выполнить. Там есть такие пункты как бассейн через день, антигравитационные тренажеры, криопроцедуры.

Как вы понимаете, такие условия тяжело найти в СИЗО. Тем не менее медицинский сотрудник нас заверил, что будет коммуницировать с руководством СИЗО, чтобы найти способы реализации данных рекомендаций. Не знаю, как они себе это представляют. В целом ситуация далека от идеальной, в первую очередь с точки зрения здоровья. Врач это тоже отметил. Еще было сказано, что нужно сделать МРТ для того, чтобы увидеть полноценную картину.

– Как это сделать?



– По согласованию с администрацией СИЗО и ФСИН человек вывозится на МРТ и делается исследование коленного сустава. В данном случае разрешение суда не обязательно, так как человек вывозится по медицинским показателям. МРТ – исключительно решение ФСИН.

– Что конкретно ответил медицинский работник СИЗО на просьбу о процедурах?

– То, что все рекомендации врача они постараются выполнить. Мы не очень понимаем, как это сделать. Я им, собственно, говорил об этом, но ответа на свой вопрос не получил. Самое главное – они хотят сделать это в индивидуальном порядке для Александра или для всех? Интересно, как они реализуют свои обещания. Никакой конкретики они не дали. Варианта, собственно, два: или обеспечение закупки нужного оборудования в СИЗО, что, на мой взгляд, вряд ли возможно, либо куда-то вывозить. Что тоже будет весьма и весьма проблематично.

– Шла речь о том, что Кокорин может закончить спортивную карьеру?

– Нет, мы это не обсуждали.

– Врач еще раз приедет в "Бутырку"?

– Думаю, что он сделает это, когда будут известны результаты МРТ, чтобы посмотреть ситуацию в динамике.

– Правильно понимаю, что врач крайне недоволен состоянием Кокорина?

– Тенденция действительно негативная. Александр шутил, что если бы его состояние в СИЗО улучшалось, то его там нужно было бы оставить, чтобы он там форму набирал. Состояние в этих условиях улучшаться не может. Разумеется, и спортивная форма далека от идеальной.

​Александр Кокорин вместе с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка" с 10 октября. (Александр Рогулев)