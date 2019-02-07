"Ужас. Дай Бог пацанам сил". Рыжиков - про Кокорина и Мамаева

Вратарь "Крыльев Советов" Сергей Рыжиков поддержал форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. Накануне футболистам продлили срок ареста до 8 апреля.

– Не знаю, что тут можно комментировать. Ужас, что творится у нас в стране. Очень жалко парней, – цитирует Рыжикова Sportbox. - Надеюсь, что им хватит здоровья и терпения, чтобы все выдержать. У Кокорина, насколько помню, была очень тяжелая травма и не менее сложная операция. Так что слова адвоката о его возможной инвалидности – это не шутки и не пафос. Дай Бог пацанам сил. И, главное, сил их родителям. Желаю им не падать духом!