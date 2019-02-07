10:53 | Футбол — РПЛ

"Ужас. Дай Бог пацанам сил". Рыжиков - про Кокорина и Мамаева

Обсудить
4

Вратарь "Крыльев Советов" Сергей Рыжиков поддержал форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. Накануне футболистам продлили срок ареста до 8 апреля.

– Не знаю, что тут можно комментировать. Ужас, что творится у нас в стране. Очень жалко парней, – цитирует Рыжикова Sportbox. - Надеюсь, что им хватит здоровья и терпения, чтобы все выдержать. У Кокорина, насколько помню, была очень тяжелая травма и не менее сложная операция. Так что слова адвоката о его возможной инвалидности – это не шутки и не пафос. Дай Бог пацанам сил. И, главное, сил их родителям. Желаю им не падать духом!

Дополнительная информация

https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Russia/premier_league/spbnews_NI968018_Sergej_Ryzhikov_V_Samare_podbirajetsa_khoroshaja_banda

Загрузка...
Материалы сюжета: Кокорин и Мамаев. Главное о скандале
Материалы других СМИ