"Урал" – "Зенит": онлайн трансляция – 2 марта в 11.30

В субботу, 2 марта, после зимней паузы выйдут еще несколько команд РПЛ. В это день пройдут сразу четыре матча, а в центральной игре дня сыграют "Урал" и "Зенит". Команды встретятся на Урале, игра пройдет на "Екатеринбург Арене", стартовый свисток прозвучит в 11.30 по московскому времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Урал" – "Зенит".

После 17 туров "Зенит" возглавляет таблицу, у него 34 очка, что на одно больше, чем у "Краснодара" и на три – чем у ЦСКА. "Урал" в свою очередь обосновался на девятом месте с 22 баллами. Букмекеры отдают явное преимущество питерцам. В то же время у соперников должны быть оптимальные составы.

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"Урал" – "Зенит": чемпионат России, премьер-лига, 18-й тур, 2 марта 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 11.30 (мск)