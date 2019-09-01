Полузащитник «Урала» Отман Эль-Кабир сравнял счет в матче с «Краснодаром» в 8-м туре РПЛ (2:2). Это произошло на 68 минуте встречи.

Отметим, что появление футболиста на поле было под вопросом из-за восстановления после травмы.

Трансляция матча «Урал» — «Краснодар»

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