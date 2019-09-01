РПЛ
Новости
Новости
Статьи
Видео
Таблица
Календарь / результаты
Статистика
Молодежные команды
Таблица переходов РПЛ
Меню
Карта спорта
Турниры
Читай новый
номер газеты
Подписка
на газету
Новостная
рассылка
Включить push
уведомления
Новости
Матч центр
Статьи
Газета
Live–студия
Опросы
Видео
Фото
LIVE
Футбол
Хоккей
ММА/UFC
Бокс
Баскетбол
Волейбол
Теннис
Фигурное катание
Биатлон
Лыжи
Легкая атлетика
Формула-1
Олимпиада
Актуальные турниры
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия. Премьер-лига
Испания. Лига 1
Баскетбол. ЧМ-2019
Волейбол. ЧЕ-2019. Женщины
Авторские рубрики
Разговор по пятницам
Как Говорит Бобров (КГБ)
Большая 20 с Игорем Еронко
День с Алексеем Шевченко
Инсайды Сергея Егорова
Начистоту
Горячие темы
Лига чемпионов. Жеребьевка
Лига Европы. Провал «Спартака»
Лига Европы. Жеребьевка
Бой Хабиб - Порье
Кокорин и Мамаев: тюрьма и УДО
Закрытие трансферного окна. Live
Таблица переходов РПЛ
Теги
Эксклюзив
Гость «СЭ»
Инсайды
Допинг
Деньги
Трансферы
Скандалы
Судейство
Фанаты
Facebook
/SportExpressNews
Vkontakte
/sportexpress
Telegram
@sportexpress
Twitter
/sportexpress
Одноклассники
/sportexpress
Instagram
/sport_express
YouTubе канал
«Спорт-Экспресс»
Новостные каналы:
RSS, T-bot, Zen
Летние виды спорта
Футбол
ММА
Формула-1
Волейбол
Баскетбол
Теннис
Легкая атлетика
Бадминтон
Баскетбол
Борьба
Велоспорт
Водное поло
Волейбол
Гандбол
Гребля
Легкая атлетика
Настольный теннис
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Спортивная гимнастика
Стрельба
Теннис
Тяжелая атлетика
Фехтование
Художественная гимнастика
Зимние виды спорта
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Лыжные гонки
Бобслей
Горные лыжи
Керлинг
Коньки
Сани
Скелетон
Сноуборд
Другие виды спорта
Киберспорт
Мини-футбол
Пляжный футбол
Триатлон
Хоккей с мячом
Шахматы
Футбол
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Суперкубок УЕФА
Хоккей
Чемпионат мира
Кубок мира
КХЛ / Кубок Гагарина
НХЛ / Кубок Стэнли
Молодежный ЧМ
Евротур
Биатлон
Чемпионат мира
Зачет Кубка мира
Чемпионат Европы
Единоборства
MMA
Бокс
Россия
Сборная России по футболу
Сборная России по хоккею
Фигурное катание
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Зачет "Гран-при"
Олимпиада
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Чемпионат мира по футболу
ЧМ-2022
ЧМ-2018
ЧМ-2014
Чемпионат Европы по футболу
Евро-2020
Евро-2016
Евро-2012
Евро-2008
Лига наций
Найти
Новости
//
Футбол
//
РПЛ
0
1
0
Копировать
ссылку
Отправить
на почту
Печать
страницы
«Урал» — «Краснодар»: Ари вновь вывел гостей вперед
14:41
Нападающий
«Краснодара»
Ари
вновь вывел свою команду вперед. Бразилец сыграл в стенку с Кристианом Ольссоном и послал мяч в дальний от Годзюра угол. Гол был забит на 38-й минуте встречи.
Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter
Нашли ошибку?
X
Исходный текст
Исправленный текст
Отправить
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
24 часа
за три дня
за неделю
Деквалификация. То, что случилось с нашими клубами в еврокубках — позор всей лиги
303
Медведев победил и устроил скандал. Даниилу грозит штраф и ненависть американцев
241
Роман Широков: «А что такого сделал Шюррле? «Туну» забил? Там и я неплохо сыграю»
194
Трансферное лето РПЛ: кого покупают и кого продают клубы
112
Медведев показал средний палец зрителям на US Open
82
Новости СМИ2
Прямой эфир
Прямой эфир