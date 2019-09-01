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«Урал» — «Краснодар»: Ари вновь вывел гостей вперед

14:41
Нападающий «Краснодара» Ари вновь вывел свою команду вперед. Бразилец сыграл в стенку с Кристианом Ольссоном и послал мяч в дальний от Годзюра угол. Гол был забит на 38-й минуте встречи.

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