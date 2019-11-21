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«Урал» готовится к матчу со «Спартаком» без Емельянова

19:38
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«Урал» готовится к матчу 17-го тура РПЛ против «Спартака» практически в полном составе, сообщает «РИА Новости». Единственный футболист, не участвующий в тренировке, — Роман Емельянов. В паузу на матчи сборной он был прооперирован в связи с травмой ноги.

Матч «Урал» — «Спартак» состоится 24 ноября в Екатеринбурге, начало — в 14.00 по московскому времени.

Последний раз Емельянов выходил на поле 6 октября в игре с «Зенитом» (1:3).

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191121/1561431137.html

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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