Умяров тренировался в общей группе «Спартака»

«Спартак» провел тренировку на учебно-тренировочном сборе в Катаре, сообщается на официальном сайте клуба.

В занятии принял участие полузащитник Наиль Умяров, который ранее работал по индивидуальной программе и пропустил первый матч Кубка «Париматч Премьер» против «Ростова» (2:1).

В текущем сезоне Умяров провел 10 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.