"Уфа" сыграет в стыковых матчах за право остаться в премьер-лиге

"Уфа" проиграла "Оренбургу" в домашнем матче 29-го тура премьер-лиги (0:2). Таким образом, "горожане" сыграют в стыковых матчах за право остаться в РПЛ.

За тур до окончания чемпионата "Уфа" на 5 очков отстает от "Динамо", которое располагается на 12-й строчке - она позволяет напрямую остаться в премьер-лиге. Заключительный матч подопечные Вадима Евсеева проведут с "Локомотивом".

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