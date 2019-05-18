16:13 | Футбол — РПЛ

"Уфа" сыграет в стыковых матчах за право остаться в премьер-лиге

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"Уфа" проиграла "Оренбургу" в домашнем матче 29-го тура премьер-лиги (0:2). Таким образом, "горожане" сыграют в стыковых матчах за право остаться в РПЛ. 

За тур до окончания чемпионата "Уфа" на 5 очков отстает от "Динамо", которое располагается на 12-й строчке - она позволяет напрямую остаться в премьер-лиге. Заключительный матч подопечные Вадима Евсеева проведут с "Локомотивом".

Уфа - Оренбург

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 29-й тур. "Ростов" – "Зенит" и другие игры
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