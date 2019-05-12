"Уфа" поздравила Зинченко с завоеванием чемпионского титула

Официальный Твиттер "Уфы" поздравил своего бывшего полузащитника, а ныне игрока "Манчестер Сити" Александра Зинченко с завоеванием очередного чемпионского титула в составе английской команды. "Горожане" обыграли в последнем туре АПЛ "Брайтон" (4:1).

– Экс-футболист "Уфы" Александр Зинченко в составе "Манчестер Сити" во второй раз подряд завоевал чемпионский титул! ФК "Уфа" поздравляет Александра с этим грандиозным достижением. Мы тобой гордимся и желаем дальнейших успехов! – написала "Уфа".

Зинченко выступал за "Уфу" с 2015 по 2016-й год, где провел 33 матча, забил два гола и отдал четыре голевые передачи. В августе 2016-го 22-летний украинец перешел в "Ман Сити" за два миллиона евро.

Александр Зинченко – двукратный чемпион Англии!



Экс-футболист "Уфы" Александр Зинченко в составе "Манчестер Сити" во второй раз подряд завоевал чемпионский титул!



ФК "Уфа" поздравляет Александра с этим грандиозным достижением. Мы тобой гордимся и желаем дальнейших успехов! pic.twitter.com/Dzy8pLEVmU – ФК УФА (@UfaFc) 12 мая 2019 г.

"Манчестер Сити" - чемпион Англии! "Ливерпуль" - второй