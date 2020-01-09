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«Уфа» на первом сборе проведет контрольные матчи с «Уйпештом» и «Шленском»

15:05
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«Уфа» определилась с соперниками на первом учебно-тренировочном сборе, который пройдет на Кипре.

Сбор пройдет с 12 по 26 января. Соперниками по контрольным матчам станут венгерский «Уйпешт» (18 января) и польский «Шленск» (25 января).

Второй сбор «Уфа» проведет вновь на Кипре (30 января — 11 февраля), третий сбор пройдет в Испании (16-28 февраля).

Дополнительная информация

http://www.fcufa.pro/component/k2/na-pervom-sbore-fk-ufa-provedet-dva-matcha

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