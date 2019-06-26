"Уфа": "К Круговому есть интерес в России"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов не стал давать подробных комментариев по поводу интереса ЦСКА, "Спартака" и "Зенита" к 21-летнему левому крайнему защитнику команды из Башкирии Даниле Круговому.

– Все, что могу сказать – к Круговому есть интерес, но какие клубы его проявляют, говорить пока не могу, – заметил Газизов.

Ранее получила распространение информация, в соответствии с которой футболист, имея предложения от сине-бело-голубых и красно-белых, намерен перейти к армейцам. По данным "СЭ", уфимский клуб хочет получить за защитника 2 миллиона евро.

В сезоне-2018/19 Круговой провел за "Уфу" 9 матчей, отдав 1 голевую передачу. Авторитетный немецкий сайт transfermarkt.de оценивает трансферную стоимость игрока в сумму 700 тысяч евро. (Иван Торопцев)​

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