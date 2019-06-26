"Уфа" хочет заработать на продаже Кругового 2 миллиона евро

По данным "СЭ", "Уфа" хочет получить за защитника Диналу Кругового 2 миллиона евро. На 21-летнего россиянина претендуют ЦСКА, "Спартак" и "Зенит", наиболее вероятен его переход к армейцам.

В сезоне-2018/19 Круговой провел за "Уфу" 9 матчей, отдав 1 голевую передачу. Портал transfermarkt.de оценивает трансферную стоимость игрока в сумму 700 тысяч евро. (Вячеслав Короткин)

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