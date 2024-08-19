УЕФА пригласил Алаева на конференцию по безопасности

Заместитель председателя комитета УЕФА по стадионам и безопасности Александр Алаев посетит конференцию организации по безопасности.

«Я получил два приглашения от УЕФА. Виза есть. 12 сентября в Женеве посещу ежегодную большую конференцию по безопасности. В ноябре уже будет заседание комитета по безопасности, которое я тоже посещу», — приводит слова Алаева ТАСС.

В апреле прошло первое заседание комитета УЕФА по стадионам и безопасности, президент РПЛ пропустил его по личным причинам.