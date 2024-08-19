Тикнизян о возможном уходе: «У меня на футболке эмблема «Локомотива», а не «Марселя»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян в разговоре с «СЭ» отреагировал на слухи о возможном уходе из клуба этим летом.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что игроком интересуется «Спартак».

«Ключевое слово — это «слухи». До меня ничего не доходило. Если будет предложение, которое устроит «Локомотив», и мы сядем, и как всегда честно, смотря друг другу в глаза, поговорим. И после разговора примем решение, что если надо уходить, то я уйду. Если на меня рассчитывают, в меня верят, то я здесь. На данный момент ситуация такая. У меня на футболке эмблема «Локомотива», а не «Марселя» (смеется). Я игрок «Локомотива», — сказал Тикнизян «СЭ».

Тикнизян в этом сезоне провел 6 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

Контракт 25-летнего игрока с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6,5 миллионов евро.