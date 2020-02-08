«Спартак» — «Партизан»: удаленный Милошевич хотел увести сербскую команду с поля
15:00
Главный тренер «Партизана» Саво Милошевич в конце первого тайма матча Кубка Париматч Премьер против «Спартака» хотел увести команду с поля из-за несогласия с арбитрами.
Тренер был недоволен решение судьи, после чего бросил бутылку с водой на поле. За это он получил красную карточку.
После этого Милошевич некоторое время жестами призывал команду покинуть поле. Пауза продолжалась около трех минут.
В конце концов, Милошевич согласился с решением арбитра. (Дмитрий Зеленов)
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
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