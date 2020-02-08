Главный тренер «Партизана» Саво Милошевич в конце первого тайма матча Кубка Париматч Премьер против «Спартака» хотел увести команду с поля из-за несогласия с арбитрами.

Тренер был недоволен решение судьи, после чего бросил бутылку с водой на поле. За это он получил красную карточку.

После этого Милошевич некоторое время жестами призывал команду покинуть поле. Пауза продолжалась около трех минут.

В конце концов, Милошевич согласился с решением арбитра. (Дмитрий Зеленов)