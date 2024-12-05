Тюкавин: «В матче со «Спартаком» в раздевалке Личка сломал стол»

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин поделился моментом из прошлого сезона, когда главный тренер бело-голубых Марцел Личка не сдержал эмоций в перерыве матча со «Спартаком».

«В матче со «Спартаком» на их поле — в раздевалке Марцел сломал стол, это было в прошлом сезоне. В перерыве он злился, ударил по столу и сломал его. И макет на разборе одной из игр сломал. Когда он кипит, может такое произойти», — сообщил Тюкавин «РБ Спорт».

После 17-го тура «Динамо» находится на 5-м месте в турнирной таблице РПЛ с 32 очками.