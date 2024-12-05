Тюкавин: «В матче со «Спартаком» в раздевалке Личка сломал стол»
Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин поделился моментом из прошлого сезона, когда главный тренер бело-голубых Марцел Личка не сдержал эмоций в перерыве матча со «Спартаком».
«В матче со «Спартаком» на их поле — в раздевалке Марцел сломал стол, это было в прошлом сезоне. В перерыве он злился, ударил по столу и сломал его. И макет на разборе одной из игр сломал. Когда он кипит, может такое произойти», — сообщил Тюкавин «РБ Спорт».
После 17-го тура «Динамо» находится на 5-м месте в турнирной таблице РПЛ с 32 очками.
Источник: «РБ Спорт»
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|
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|
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|
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|17
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|
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|
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|3
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|
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|4
|9
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|
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|17
|3
|7
|7
|21-31
|16
|
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|17
|2
|8
|7
|11-24
|14
|
15
|Ахмат
|17
|1
|7
|9
|15-32
|10
|
16
|Оренбург
|17
|1
|5
|11
|16-32
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|7.12
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|7.12
|16:30
|
Зенит – Акрон
|- : -
|7.12
|16:30
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|7.12
|19:00
|
Динамо Мх – Рубин
|- : -
|8.12
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|8.12
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|8.12
|19:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|8.12
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|14
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|7
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|8
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
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