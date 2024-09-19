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Семак: «Факел» всегда может преподнести сюрпризы»

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подлился мнением воронежском «Факеле», предстоящем сопернике петербургской команды в РПЛ.

— «Факел» может всегда преподнести сюрпризы. Это команда с характером. На каждую игру они выходят для того, чтобы победить, и наш матч не станет исключением. «Факел» действует очень агрессивно, футболисты очень серьезно добавили в плане прессинга и агрессии в последнее время. Есть такие характеристики, которые как раз и говорят об этом.

Что касается результатов, то у всех команд бывают и удачные, и неудачные серии. Нельзя всегда связывать качество игры с количеством набранных очков или с теми результатами, которые показывает команда. Легко нам точно не будет, — сказал Семак журналистам.

«Зенит» сыграет с воронежским «Факелом» в матче 9-го тура РПЛ. Встреча пройдет в субботу, 21 сентября, на «Газпром Арене».

После восьми туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России (20 очков). «Факел» с 5 очками идет на 15-м месте.

Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
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8
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 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
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14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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