Тюкавин ничего не знает об интересе со стороны «Зенита»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Зенита».

— Говорят, тебя зовет «Зенит». Что ты знаешь от этом?

— Ничего об этом не знаю. Не говорил об этом с агентом. Это не относится к сегодняшней игре.

Ранее сообщалось, что 20-летний нападающий является одним из возможных кандидатов на замену легионерам петербургского клуба.