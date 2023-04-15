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Сегодня, 16:52

Балахнин заявил, что «Зенит» может позволить себе потерять очки в матче с «Ростовом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча сине-желтых с «Зенитом» в рамках 23-го тура РПЛ.

«Зенит» на голову выше «Ростова», но не сделать точного прогноза. Можно попытаться, но точным он не будет. Безусловно, «Зенит» может позволить себе потерять очки, даже если он проиграет, ничего страшного не будет. Но, если говорить объективно, игровое преимущество и психологическое все-таки на стороне «Зенита», — приводит слова Балахнина «Газета.Ru».

Матч «Ростов» — «Зенит» пройдет завтра, 16 апреля. Начало встречи — 19.00 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/15/20219167.shtml
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
Сергей Балахнин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 0 : 0
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 3 : 1
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 20 1 4
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