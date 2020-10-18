Тренер «Динамо» Кульчий назвал закономерной победу ЦСКА

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Александр Кульчий подвел итоги матча 11-го тура Тинькофф-РПЛ против ЦСКА (1:3).

— ЦСКА завладел инициативой с первых минут, — сказал Кульчий. — У нас не получилась игра в атаке, проигрывали подбор, были разрывы в линиях. До перерыва какие-то подходы имели, но ЦСКА выглядел поинтереснее. Во втором тайме продолжилась та же игра. Армейцы забили два гола, их это расслабило, нас раскрепостило, вроде отыграли один мяч, вернулись, но вскоре пропустили третий. Могла быть надежда, если бы сделали 2:3, но ЦСКА закономерно выиграл, поздравляю с победой. (Константин Алексеев)