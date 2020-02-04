Травма Норманна оказалась несерьезной
19:40
«СЭ» стал известен характер травмы полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна, замененного в первом тайме встречи Кубка Пари-Матч Премьер с «Партизаном».
Норвежский хавбек получил удар по голеностопу и до лавки добирался в окружении врачей. По информации «СЭ» повреждение оказалось несерьезным и дополнительной диагностики в клинике игроку не потребовалась.
В текущем сезоне Норманн провел 19 матчей за «Ростов», забил один гол и сделал 4 результативные передачи.
«Партизан» — «Ростов»: Норманн получил повреждение и покинул поле
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