Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн был заменен из-за повреждения на 20-й минуте матча Кубка Париматч Премьер против «Партизана». Вместо хавбека на поле вышел форвард Элдор Шомуродов.

23-летний норвежец покинул поле, прихрамывая, вместе с врачом «Ростова».