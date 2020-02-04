«Партизан» — «Ростов»: Норманн получил повреждение и покинул поле
18:23
Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн был заменен из-за повреждения на 20-й минуте матча Кубка Париматч Премьер против «Партизана». Вместо хавбека на поле вышел форвард Элдор Шомуродов.
23-летний норвежец покинул поле, прихрамывая, вместе с врачом «Ростова».
1??9?? Шомуродов все-таки вместо Норманна. Желаем здоровья Матиасу.#ПартизанРостов 0:0#КубокПариматчПремьер ?— Football Club Rostov (@rostovfc) February 4, 2020
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