Томас Цорн: «Зимой трансферы на вход почти не обсуждаются»
14:18
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн на пресс-конференции перед матчем с «Ростовом» в 19-м туре РПЛ прокомментировал возможные изменения в составе команды во время зимней паузы.
— Летом у нас были большие изменения в составе, — сказал Цорн. — Поэтому мы не планируем больших изменений зимой. Будем это сейчас обсуждать с тренерским штабом, на трансферном комитете, и потом все решим. Но трансферы не вход почти не обсуждаем.
Напомним, матч с «Ростовом» состоится 8 декабря, начало в 19.00.
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