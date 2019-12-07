Томас Цорн: «Зимой трансферы на вход почти не обсуждаются»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн на пресс-конференции перед матчем с «Ростовом» в 19-м туре РПЛ прокомментировал возможные изменения в составе команды во время зимней паузы.

— Летом у нас были большие изменения в составе, — сказал Цорн. — Поэтому мы не планируем больших изменений зимой. Будем это сейчас обсуждать с тренерским штабом, на трансферном комитете, и потом все решим. Но трансферы не вход почти не обсуждаем.

Напомним, матч с «Ростовом» состоится 8 декабря, начало в 19.00.

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