Точилин прокомментировал аренду Чистякова в «Сочи»
Бывший тренер «Сочи» Александр Точилин отреагировал на переход защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова на правах аренды в сочинский клуб.
«Только время покажет, усилит ли он команду. Зависит от того, как быстро Дмитрий адаптируется к требованиям, к новым партнерам. Но в том, что это качественный игрок, сомнений нет», — цитирует Точилина «РБ Спорт».
«Сочи» объявил об аренде Чистякова 14 января. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.
Источник: «РБ Спорт»
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