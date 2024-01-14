Точилин прокомментировал аренду Чистякова в «Сочи»

Бывший тренер «Сочи» Александр Точилин отреагировал на переход защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова на правах аренды в сочинский клуб.

«Только время покажет, усилит ли он команду. Зависит от того, как быстро Дмитрий адаптируется к требованиям, к новым партнерам. Но в том, что это качественный игрок, сомнений нет», — цитирует Точилина «РБ Спорт».

«Сочи» объявил об аренде Чистякова 14 января. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.