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Точилин прокомментировал аренду Чистякова в «Сочи»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший тренер «Сочи» Александр Точилин отреагировал на переход защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова на правах аренды в сочинский клуб.

«Только время покажет, усилит ли он команду. Зависит от того, как быстро Дмитрий адаптируется к требованиям, к новым партнерам. Но в том, что это качественный игрок, сомнений нет», — цитирует Точилина «РБ Спорт».

«Сочи» объявил об аренде Чистякова 14 января. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Точилин
Дмитрий Чистяков
Футбол
ФК Зенит
ФК Сочи
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