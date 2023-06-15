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Сегодня, 12:50

Титов сообщил, что до конца года РФС хочет провести еще пять или шесть ретроматчей

Виктория Кравченко
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов рассказал о том, какие ветеранские матчи запланированы в России до конца года.

«Насколько я знаю, в процессе организации такая встреча «Спартака» и ЦСКА, будут еще раз встречаться ветераны «Зенита» и «Спартака». В апреле, насколько я знаю, должен был быть матч легенд сборной против «Динамо», но что-то пока не сложилось. Вроде бы перенесли на сентябрь. Подобное запланировано и в Самаре с участием «Крыльев Советов» и «Спартака». Осенью — «Спартак» — «Ростов»... В сентябре или октябре. То есть до конца года в общей сложности будет еще пять-шесть ветеранских встреч», — цитирует Титова «РБ Спорт».

15 июня состоится матч Лиги легенд «Зенит» — сборная России. Игра пройдет в честь 15-летия победы «Зенита»в Кубке УЕФА и бронзовых медалей национальной команды на Евро-2008.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/egor-titov-do-kontsa-goda-rfs-hochet-provesti-eshhe-pyat-ili-shest-retro-matchej/
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
Результаты / календарь
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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