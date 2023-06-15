ЦСКА объявил об уходе Ролана Гусева с поста главного тренера молодежной команды

ЦСКА объявил об уходе Ролана Гусева с поста главного тренера молодежной команды красно-синих.

Клуб и 45-летний специалист приняли решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

Гусев возглавлял молодежную команду ЦСКА с октября 2021 года и в сезоне-2021/22 стал с ней чемпионом Молодежной футбольной лиги.

Новым главным тренером молодежной команды армейцев станет Дмитрий Игдисамов, который работает в академии клуба с 2019 года.