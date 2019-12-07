Тимур Шипшев подвел итоги победы над «Оренбургом»

Главный тренер «Тамбова» Тимур Шипшев подвел итоги матча 19-го тура РПЛ против «Оренбурга» (3:0).

— Вырвали победу и на характере, и матч с «Краснодаром» сказался, — сказал Шипшев в эфире телеканала «Матч Премьер». — В первом тайме «Оренбург» был свежее, первые 10 минут мы не могли выйти из обороны. Где-то выровняли игру, но осмысленных действий в атаке не было.

Во втором тайме то, что хотели увидеть, — быстрый гол. Дальше, «Оренбург» открылся, нам легче стало атаковать.

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