Тимур Шипшев подвел итоги победы над «Оренбургом»
16:19
Главный тренер «Тамбова» Тимур Шипшев подвел итоги матча 19-го тура РПЛ против «Оренбурга» (3:0).
— Вырвали победу и на характере, и матч с «Краснодаром» сказался, — сказал Шипшев в эфире телеканала «Матч Премьер». — В первом тайме «Оренбург» был свежее, первые 10 минут мы не могли выйти из обороны. Где-то выровняли игру, но осмысленных действий в атаке не было.
Во втором тайме то, что хотели увидеть, — быстрый гол. Дальше, «Оренбург» открылся, нам легче стало атаковать.
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