"Терек" будет переименован в "Ахмат"

Руководящий совет "Терека" принял решение о переименовании клуба в "Ахмат". Такое решение было принято по многочисленным просьбам болельщиков.
- Совет клуба принял решение о переименовании клуба в "Ахмат", - цитирует ТАСС генерального директора клуба Ахмеда Айдамирова. - Мы написали прошение главе республики. Надеюсь, официально название клуба поменяется до начала чемпионата России.
Почему приняли такое решение? Были многочисленные обращения болельщиков. Благодаря первому президенту (Ахмату Кадырову) клуб существует. Поэтому совет принял решение, что теперь клуб будет носить название не "Терек" Грозный, а "Ахмат" Грозный. Будем стараться оправдывать это название.
Lunatic Pride
Ждите, скоро на футбольных полях и хоккейных площадках нашей страны: "Геннадий" Нижний Новгород, "Виктор" Хабаровск и "Лев Владимирович" Красноярск. Ну если уж переименовывать в "бывших". Если серьезно, то РФПЛ нужно наложить вето на это переименование. А ВВП должен поговорить с Рамзаном по своим каналам и убедить того проявить скромность - это и для Рамзана будет верный шаг.
01:16 7 июня
Морозов95
жесть)
23:07 6 июня
Русский
ФК Ахмат Эрл Грэй...
22:45 6 июня
Спринт
Это больше, чем просто глупость. Никакого якобы массового прошения болельщиков не было и в помине, а было рабские лобызания подхалимствующей свиты главного чечена. Жаль болельщиков города Грозный - "Терек" это историческое название местности и реки, а еще были команды "Динамо" , "Эрзу" - это история футбола Чечни.
22:30 6 июня
Бэн Джойс
Интересно, как теперь российские спортивные СМИ будут выкручиваться, придумывая формулировки после поражений "Ахмата". Наверно что-то типа - грозненский "Ахмат" добился минимального поражения со счётом 0:3 ))
20:42 6 июня
Мастер 1
Лахматыми (лохматыми) можно будет называть.
20:36 6 июня
KhSL
Ахмат снова проиграл, Ахмат был разгромлен на своем поле, и т.п. Если "многочисленному болельщику" Рамзану хочется это видеть и слышать, - да пожалуйста... Многочисленных болельщиков (без кавычек) Терека жалко...
20:26 6 июня
Жорик Вартанов
Дзагоев презентс - раз, два, три, Ахматушка с...)))
20:03 6 июня
КолобокКолобков
фк БенЛаден ))))))))
19:59 6 июня
foreverCSKAforever
Ох и загадят интернет видеоизвинения местных остряков. Некоторые даже рискуют переехать В ПКТ "Зиндан", где и завершат свою карьеру.
19:38 6 июня
slipknot
Теперь склонять это название будут, как говорится "и в хвост и в рот". Через год обратно переименуют, дабы не оскорблять первого президента республики. З.Ы. Ничего против этого названия не имею, но называть в республике все Ахмат это уже перебор.
19:29 6 июня
Andvaraforce
Когда "Ахмад" начнёт влетать 0-3, 0-4 и т.д. Рамзан поймёт, что поторопился. да и просто фраза "Ахмат проиграл" будет ему сердце резать похлеще кинжала...
19:25 6 июня
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
комментарии излишни на мой взгляд...
19:20 6 июня
Ferdinand2011
Совет клуба принял решение о переименовании клуба в "Ахмат", - цитирует ТАСС генерального директора клуба Ахмеда Айдамирова. - Мы написали прошение главе республики. Надеюсь, официально название клуба поменяется до начала чемпионата России. Глава Республики подумает еще , надо еще пару клубов из Грозного ,например в честь сына ФК Зелимханчик и тд. маразм крепчал,как говорится.
19:16 6 июня
Dymanomashina
Золотая чаша, золотааааая....
19:16 6 июня
Thomas_Boy_
Niсk ___________ Нормально. Зато как звучит: "В очередном матче Лиги Чемпионов "Владимир Владимирович" снова победил англичан".
19:15 6 июня
bep77
Очень недальновидное решение... Или всё-таки дальнозоркое? Во-первых, лично я никогда бы не дал имя своего отца такому публичному проекту, как спортивная команда, зная, что болельщики соперников за словом в карман не полезут и по этому имени будет выпущено немало стрел, в т.ч. дурно пахнущих. Или во-вторых, РАК только этого и добивается, чтобы агрессивно отреагировать??? Так что, вижу в этом варианте однозначную провокацию(((
19:11 6 июня
Niсk
Thomas_Boy_ слишком длинно, вполне достаточно "ВВ")))))
19:09 6 июня
Мару_Саймон
Шальке - в "Адольф", Лацио - в "Бенито"...
19:03 6 июня
Thomas_Boy_
Правильно. А "Спартак", поскольку он лучший, переименовать в ФК "Владимир Владимирович".
18:34 6 июня
Странник-777
Интересно будет слышать фразы типа: Спартак трахнул Ахмада...
18:30 6 июня
Бонч Бруевич
А чего не "Эрзу"?
18:24 6 июня
Andrey_Veselov
Для всей страны терек теперь чайные пакетики!!!!!
18:22 6 июня
Свинству Бой!
абрекаллах фаршмак.
18:17 6 июня
ЮКИ
поспешили абреки,однако.сразу нужно было:рамзан!чтобы в дальнейшем не менять!
18:16 6 июня
Lars Berger
Чудны дела у твоей пехоты, господи...)
18:11 6 июня
Samba01
по просьбам трудящихся, так сказать...
18:06 6 июня
Джон....Сильвер
Все дальше в дикое варварство! При чем, у них там, чем больше в тебе дикого быдла, тем больше к тебе уважения!
18:00 6 июня
DoNNyJuaNito
ФК МонобровЪ
17:57 6 июня
Восставший из пепла
Забыли слова "Аллах" и "Акбар" добавить.
17:54 6 июня