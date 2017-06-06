"Терек" будет переименован в "Ахмат"

Руководящий совет "Терека" принял решение о переименовании клуба в "Ахмат". Такое решение было принято по многочисленным просьбам болельщиков.

- Совет клуба принял решение о переименовании клуба в "Ахмат", - цитирует ТАСС генерального директора клуба Ахмеда Айдамирова. - Мы написали прошение главе республики. Надеюсь, официально название клуба поменяется до начала чемпионата России.

Почему приняли такое решение? Были многочисленные обращения болельщиков. Благодаря первому президенту (Ахмату Кадырову) клуб существует. Поэтому совет принял решение, что теперь клуб будет носить название не "Терек" Грозный, а "Ахмат" Грозный. Будем стараться оправдывать это название.