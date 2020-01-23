Тедеско рассказал, почему у «Спартака» нет товарищеских матчей на первом сборе

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в интервью «СЭ» рассказал, почему он решил отказаться от товарищеских матчей на первом сборе.

— На этом сборе нет товарищеских встреч. Это ваша принципиальная позиция? Почему так решили?

— Да, это наша позиция. Считаем, что к первому матчу надо подходить в наилучшем состоянии, почти готовым физически. Ведь во время игр случаются вещи, которыми ты не можешь управлять: футболист ускоряется, если мяч рядом, или делает рывок на другой фланг после кросса, потому что это его работа, такие инстинкты. Здесь же, на сборе без матчей, мы четко знаем, кто что выполняет. Если даем пробежку на четыре километра, все под нашим контролем. Правая нога, левая нога. Правый фланг, левый флаг. И так постепенно мы подойдем готовыми. 10-11 тренировок перед первой контрольной игрой — это не так плохо. (Дмитрий Зеленов)

Большое интервью главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско