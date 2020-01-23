Тедеско рассказал о «Спартаке» своей мечты

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в интервью «СЭ» рассказал, какой должна быть команда его мечты.

— «Спартак» вашей мечты — каким он должен быть?

— «Спартак» моей мечты... Это на сто процентов готовая физически команда. Очень мощная. С сильным характером. Команда, способная прибавлять в каждом матче. Команда, которая играет вертикально и всегда ищет своих форвардов. Это «Спартак», который создает моменты, забивает голы и побеждает. Вот такая у меня мечта. (Дмитрий Зеленов)

Большое интервью главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско