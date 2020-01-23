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Тедеско рассказал о «Спартаке» своей мечты

12:15
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в интервью «СЭ» рассказал, какой должна быть команда его мечты.

— «Спартак» вашей мечты — каким он должен быть?

— «Спартак» моей мечты... Это на сто процентов готовая физически команда. Очень мощная. С сильным характером. Команда, способная прибавлять в каждом матче. Команда, которая играет вертикально и всегда ищет своих форвардов. Это «Спартак», который создает моменты, забивает голы и побеждает. Вот такая у меня мечта. (Дмитрий Зеленов)

Большое интервью главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/bolshoe-intervyu-glavnogo-trenera-spartaka-domeniko-tedesko-vsya-pravda-o-uhode-soltmurada-bakaeva-v-rubin-1634516/

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