Тедеско рассказал о «Спартаке» своей мечты
12:15
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в интервью «СЭ» рассказал, какой должна быть команда его мечты.
— «Спартак» вашей мечты — каким он должен быть?
— «Спартак» моей мечты... Это на сто процентов готовая физически команда. Очень мощная. С сильным характером. Команда, способная прибавлять в каждом матче. Команда, которая играет вертикально и всегда ищет своих форвардов. Это «Спартак», который создает моменты, забивает голы и побеждает. Вот такая у меня мечта. (Дмитрий Зеленов)
Большое интервью главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/bolshoe-intervyu-glavnogo-trenera-spartaka-domeniko-tedesko-vsya-pravda-o-uhode-soltmurada-bakaeva-v-rubin-1634516/
Опрос
проголосовало: 13949Все опросы
Какому топ-клубу РПЛ больше других требуется усиление зимой-2020?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...