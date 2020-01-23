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Тедеско рассказал, нужен ли ему Мельгарехо

11:30
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в интервью «СЭ» завил, что он рад наличию в команде нападающего Лоренсо Мельгарехо. Контракт парагвайца истекает в конце сезона.

— У Мельгарехо заканчивается контракт. Вам он нужен?

— Мельга — один из самых опытных футболистов команды. Мне он нравится, и я рад, что такой игрок есть в «Спартаке». Все остальное зависит от него и от клуба. (Дмитрий Зеленов)

Большое интервью главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/bolshoe-intervyu-glavnogo-trenera-spartaka-domeniko-tedesko-vsya-pravda-o-uhode-soltmurada-bakaeva-v-rubin-1634516/

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