Тедеско рассказал, нужен ли ему Мельгарехо
11:30
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в интервью «СЭ» завил, что он рад наличию в команде нападающего Лоренсо Мельгарехо. Контракт парагвайца истекает в конце сезона.
— У Мельгарехо заканчивается контракт. Вам он нужен?
— Мельга — один из самых опытных футболистов команды. Мне он нравится, и я рад, что такой игрок есть в «Спартаке». Все остальное зависит от него и от клуба. (Дмитрий Зеленов)
Большое интервью главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/bolshoe-intervyu-glavnogo-trenera-spartaka-domeniko-tedesko-vsya-pravda-o-uhode-soltmurada-bakaeva-v-rubin-1634516/
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