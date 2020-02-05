Тедеско получил четвертую желтую карточку в «Спартаке»

В матче «Спартак» — «Локомотив» в рамках товарищеского турнира в Катаре на 49-й минуте желтую карточку получил главный тренер красно-белых Доменико Тедеско. Это его четвертое предупреждение в «Спартаке».

Ранее немецкий наставник получал желтые карточки трех матчах чемпионата России подряд — в играх против «Локомотива» (3:0), «Арсенала» (0:1) и «Крыльев Советов» (2:0). (Денис Аль-Юсифи)