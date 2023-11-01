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Сегодня, 14:39

Ташуев — о задержании Бугаева за сбыт наркотиков: «Никогда не подозревал его ни в чем подобном»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев, возглавлявший «Краснодар» во время выступления Алексея Бугаева, высказался о задержании экс-защитника за производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере.

«Леша как футболист был очень сильный. Он нормальный парень, спокойный. Не знаю подробностей того, что происходит сейчас. У него были проблемы с нарушением режима, но другого плана. Так иногда бывает. И то это скорее не вина, а его беда. Бывают обычные нарушение, а бывает, например, алкоголь. Вопрос с наркотикам даже не обсуждается. Этого не было. Никогда не подозревал его ни в чем подобном. Поводов не было. Для меня новость то, что сейчас произошло. Проблемы с алкоголем были серьезные? Серьезные, это когда под забором валяется человек. Нарушения были. Такое бывает. Не он первый, не он последний», — сказал Ташуев «СЭ».

Сегодня появилась информация, что 42-летнего экс-футболиста задержали в Краснодаре, где обнаружили при нем порядка 495 г мефедрона. Правоохранители установили, что Бугаев получил наркотические вещества во владение с помощью найденной на улице закладки. На Алексея заведено уголовное дело о покушении на сбыт в особо крупном размере.

Бугаев завершил карьеру в 2010 году. Его последним клубом стал «Краснодар». Кроме того, защитник выступал за «Томь», «Химки», «Локомотив» и «Торпедо». Также на его счету 7 матчей за сборную России.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/11/01/21619873.shtml
Алексей Бугаев
Футбол
Сергей Ташуев
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На бывшего игрока сборной России Бугаева завели уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков

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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
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Сочи – Динамо
 - : -
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Квинси Промес

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Иван Обляков

ЦСКА

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