РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Тарасов успешно перенес операцию и процитировал «Шерлока Холмса» Гая Ричи

18:00
Дмитрий Тарасов перенес операцию. Фото Instagram Дмитрия Тарасова
Дмитрий Тарасов перенес операцию. Фото Instagram Дмитрия Тарасова
Теги:

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов сообщил об успешно перенесенной операции и процитировал фильм «Шерлок Холмс» режиссера Гая Ричи. Экс-хавбек сборной России зимой подписал контракт с казанским клубом, а через три дня получил перелом малоберцовой кости со смещением.

«Операция прошла успешно. Впереди еще одна большая работа над собой. Как там говорилось в «Шерлок Холмс»: «Нет ничего более стимулирующего, чем когда все идет не так, как надо». В точку», — написал Тарасов в Instagram.

«Рубин» в официальном Twitter пожелал Тарасову скорейшего выздоровления.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное




Прямой эфир
Прямой эфир