Тарасов успешно перенес операцию и процитировал «Шерлока Холмса» Гая Ричи

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов сообщил об успешно перенесенной операции и процитировал фильм «Шерлок Холмс» режиссера Гая Ричи. Экс-хавбек сборной России зимой подписал контракт с казанским клубом, а через три дня получил перелом малоберцовой кости со смещением.

«Операция прошла успешно. Впереди еще одна большая работа над собой. Как там говорилось в «Шерлок Холмс»: «Нет ничего более стимулирующего, чем когда все идет не так, как надо». В точку», — написал Тарасов в Instagram.

«Рубин» в официальном Twitter пожелал Тарасову скорейшего выздоровления.