«Тамбов» уступил «Словацко» в товарищеском матче

В товарищеском матче «Тамбов» проиграл чешскому клубу «Словацко» (0:3). В составе российского клуба на 38-й минуте был удален Адессойе Ойеволе.

После удаления арбитр матча не разрешил выпустить игрока на замену, но в перерыве матча его все-таки удалось уговорить и второй тайм «Тамбов» играл с 11-ю игроками на поле.

Товарищеские матчи. Клубы

«Тамбов» — «Словацко» — 0:3 (0:1)

Голы: Когут, 41 (0:1). Дворжак, 50 (0:2). Заиц, 76 (0:3)

«Тамбов»: Шелия (Чагров, 46), Ойеволе, Тетрашвили (Карасев, 53), Рыбин (Килин, 51), Грицаенко, Юрганов (Чернышов, 75), игрок на просмотре, Чуперка (Хосонов, 53), Обухов (Таказов, 46), Федчук (Шляков, 56), Мелкадзе (Мамтов, 60. Костюков, 46).

Предупреждение: Таказов, 88

Удаление: Ойеволе («Тамбов»), 38.

3 февраля.