"Тамбов" - "Спартак": стартовые составы. Мирзов в запасе

Стали известны стартовые составы на матч третьего тура чемпионата России "Тамбов" – "Спартак".

Состав "Спартака": Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия (к), Айртон, Фернандо, Зобнин, Гулиев, Бакаев З., Понсе, Адриано.

Запасные: Ребров, Селихов, Кутепов, Гапонов, Баду, Ананидзе, Ташаев, Бакаев С., Игнатов, Умяров, Мелкадзе, Мирзов.

Состав "Тамбова": Шелия, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Гогуа, Кулик, Чуперка, Карасев, Килин, Аппаев, Костюков.

Запасные: Сугробов, Рыбин, Осипенко, Маркелов, Кленкин, Чернышов, Бенито, Мамтов, Конате.

Матч начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи