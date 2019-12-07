«Тамбов» — «Оренбург»: все голы матча
В матче 19-го тура чемпионата России «Тамбов» принимает «Оренбург».
Первый гол был записан на счет защитника «Оренбурга» Уроша Радаковича. Мяч рикошетом от него влетела в ворота гостей.
Второй мяч забил нападающий «Тамбова» Владимир Обухов. Итоговый счет установил защитник хозяев Антон Килин.
51-я минута: автогол Радаковича
? Георгий Мелкадзе прострелил в штрафную, мяч рикошетом от Уроша Радаковича залетел в сетку ворот.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 7, 2019
? #ТамбовОренбург на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? Приложение «МАТЧ!»https://t.co/XWzODq8aY7
65-я минута: гол Обухова
? Пятый гол Владимира Обухова в текущем сезоне РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 7, 2019
? #ТамбовОренбург на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? Приложение «МАТЧ!»https://t.co/KD1UBGeyaP
82-я минута: гол Килина
? Дебютный гол Антона Килина в сезоне РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 7, 2019
? #ТамбовОренбург на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? Приложение «МАТЧ!» https://t.co/qwBqafSk2s
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр