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«Тамбов» — «Оренбург»: все голы матча

15:50
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В матче 19-го тура чемпионата России «Тамбов» принимает «Оренбург».

Первый гол был записан на счет защитника «Оренбурга» Уроша Радаковича. Мяч рикошетом от него влетела в ворота гостей.

Второй мяч забил нападающий «Тамбова» Владимир Обухов. Итоговый счет установил защитник хозяев Антон Килин.

51-я минута: автогол Радаковича

65-я минута: гол Обухова

82-я минута: гол Килина

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