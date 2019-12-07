В матче 19-го тура чемпионата России «Тамбов» принимает «Оренбург».

Первый гол был записан на счет защитника «Оренбурга» Уроша Радаковича. Мяч рикошетом от него влетела в ворота гостей.

Второй мяч забил нападающий «Тамбова» Владимир Обухов. Итоговый счет установил защитник хозяев Антон Килин.

51-я минута: автогол Радаковича

? Георгий Мелкадзе прострелил в штрафную, мяч рикошетом от Уроша Радаковича залетел в сетку ворот.



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? Приложение «МАТЧ!»https://t.co/XWzODq8aY7 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 7, 2019

65-я минута: гол Обухова

82-я минута: гол Килина

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