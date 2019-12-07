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«Тамбов» — «Оренбург»: Радакович забил автогол

15:09
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В матче 19-го тура чемпионата России «Тамбов» принимает «Оренбург». В начале второго тайма хозяева открыли счет.

После прострела Георгия Мелкадзе матч рикошетом влетел в ворота «Тамбова». Сначала главный арбитр встречи Владислав Безбородов отменил взятие ворот, так как был зафиксирован офсайд. Но после совещания с помощников было определено, что мяч влетел в ворота от защитника «Оренбурга» Уроша Радаковича.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой




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