«Тамбов» определился с соперниками по зимним сборам
13:14
«Тамбов» на своем официальном сайте опубликовал план подготовки к возобновлению чемпионата России.
Отмечается, что первый сбор пройдет в тамбовском манеже и продлится 10 дней. 18 января команда проведет контрольный матч с «Салютом».
Второй сбор «Тамбов» проведет в турецком Белеке с 26 января по 7 февраля. Там соперниками тамбовской команды станут: сербский «Радник», чешский «Словацко» и белорусская «Городея». Точные даты матчей станут известны позднее.
Кроме того, с 14-го по 27 февраля «Тамбов» сыграет на Кубке ФНЛ, который пройдет в кипрском Пафосе.
Дополнительная информация
http://fc-tambov.ru/content/news/4064-Grafik-zimnih-sborov.html
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