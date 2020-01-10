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«Тамбов» определился с соперниками по зимним сборам

13:14
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«Тамбов» на своем официальном сайте опубликовал план подготовки к возобновлению чемпионата России.

Отмечается, что первый сбор пройдет в тамбовском манеже и продлится 10 дней. 18 января команда проведет контрольный матч с «Салютом».

Второй сбор «Тамбов» проведет в турецком Белеке с 26 января по 7 февраля. Там соперниками тамбовской команды станут: сербский «Радник», чешский «Словацко» и белорусская «Городея». Точные даты матчей станут известны позднее.

Кроме того, с 14-го по 27 февраля «Тамбов» сыграет на Кубке ФНЛ, который пройдет в кипрском Пафосе.

Дополнительная информация

http://fc-tambov.ru/content/news/4064-Grafik-zimnih-sborov.html

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