«Тамбов» — «Локомотив»: Костюков сравнял счет
20:39
Полузащитник «Тамбова» Михаил Костюков отличился на 47-й минуте матча 17-го тура с «Локомотивом» и сравнял счет — 2:2. Встреча проходит в Саранске на стадионе «Мордовия Арена».
В 17 матчах РПЛ на счету Костюкова 4 гола и 2 результативные передачи.
? Михаил Костюков в самом начале второго тайма делает счёт равным!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 22, 2019
? #ТамбовЛоко на #МАТЧПРЕМЬЕР
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«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Тамбов» — «Локомотив».
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