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«Тамбов» — «Локомотив»: Костюков сравнял счет

20:39
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Полузащитник «Тамбова» Михаил Костюков отличился на 47-й минуте матча 17-го тура с «Локомотивом» и сравнял счет — 2:2. Встреча проходит в Саранске на стадионе «Мордовия Арена».

В 17 матчах РПЛ на счету Костюкова 4 гола и 2 результативные передачи.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Тамбов» — «Локомотив».

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Тамбов — Локомотив

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