16:06 14 мая | Футбол — РПЛ

Табидзе вернулся в общую группу игроков "Уфы"

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Защитник Джемал Табидзе вернулся в общую группу игроков "Уфы" и готовится к предстоящему матчу 29-го тура чемпионата России против "Оренбурга", информирует официальный Твиттер клуба. Встреча пройдет 18 мая на стадионе "Нефтяник".

– Джемал Табидзе вернулся в общую группу! В конце марта защитник сборной Грузии получил сотрясение мозга в отборочном матче EURO-2020 с командой Швейцарии, – написано в заявлении пресс-службы "Уфы".

В текущем сезоне 23-летний футболист принял участие в 20 матчах "Уфы" и отдал две голевые передачи.

 

Уфа - Оренбург

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