Защитник Джемал Табидзе вернулся в общую группу игроков "Уфы" и готовится к предстоящему матчу 29-го тура чемпионата России против "Оренбурга", информирует официальный Твиттер клуба. Встреча пройдет 18 мая на стадионе "Нефтяник".

– Джемал Табидзе вернулся в общую группу! В конце марта защитник сборной Грузии получил сотрясение мозга в отборочном матче EURO-2020 с командой Швейцарии, – написано в заявлении пресс-службы "Уфы".

В текущем сезоне 23-летний футболист принял участие в 20 матчах "Уфы" и отдал две голевые передачи.

Джемал Табидзе вернулся в общую группу!



В конце марта защитник сборной Грузии получил сотрясение мозга в отборочном матче EURO-2020 с командой Швейцарии.



На данный момент игрок ФК "Уфа" полностью восстановился и готов к матчу #УфаОренбург pic.twitter.com/4s5Yo9FFSP – ФК УФА (@UfaFc) 14 мая 2019 г.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр