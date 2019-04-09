Свидетель – о Мамаеве при конфликте с Паком: "Он сидел за столом"

В Пресненском суде города Москвы был допрошен свидетель двух драк в центре столицы с участием нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, друга Александра Протасовицкого и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева Карен Григорян. Он является другом форварда сине-бело-голубых, с которым знаком 7-8 лет.
Адвокат Мамаева Игорь Бушманов обратился к Григоряну с несколькими вопросами.
– Где находился Мамаев, когда было столкновение с Паком?
– За столом сидел, – ответил Григорян.
– В диалоги с Паком вступал до этого момента?
– Нет.
– Как себя вел Гайсин в ходе конфликта?
– Не помню. Он общался с Павлом Мамаевым. Но я не видел, что там было.
Опрос
Справедливо ли решение суда оставить Кокорина и Мамаева в СИЗО до 25 сентября?
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