Свидетель – о Мамаеве при конфликте с Паком: "Он сидел за столом"

В Пресненском суде города Москвы был допрошен свидетель двух драк в центре столицы с участием нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, друга Александра Протасовицкого и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева Карен Григорян. Он является другом форварда сине-бело-голубых, с которым знаком 7-8 лет.

Адвокат Мамаева Игорь Бушманов обратился к Григоряну с несколькими вопросами.

– Где находился Мамаев, когда было столкновение с Паком?

– За столом сидел, – ответил Григорян.

– В диалоги с Паком вступал до этого момента?

– Нет.

– Как себя вел Гайсин в ходе конфликта?

– Не помню. Он общался с Павлом Мамаевым. Но я не видел, что там было.

Суд Кокорина и Мамаева. Идет опрос свидетелей. Live!