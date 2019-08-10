Сутормин - об акции памяти АПЛ "Курск": "Спасибо болельщикам – это было правильно"

Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин прокомментировал акцию болельщиков петербургского клуба – они вспомнили о погибшем 19 лет назад экипаже АПЛ "Курск" на матче 5-го тура чемпионата России с "Динамо" (2:0).

10 августа 2000-го подлодка в последний раз отправилась в море. 12-го произошла авария, все моряки погибли.

– Мы были сконцентрированы на игре. Спасибо болельщикам, что провели такую акцию. Правильную, – сказал Сутормин. (Артем Локалов)

Болельщики "Зенита" чтят память моряков с АПЛ "Курск".



Ровно 19 лет назад "Курск" вышел в море в свое последнее плавание.



Спасибо, что помните. pic.twitter.com/cK5xWIFDRm — Артем Локалов (@lokalov) August 10, 2019