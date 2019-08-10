Сутормин - об акции памяти АПЛ "Курск": "Спасибо болельщикам – это было правильно"

Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин прокомментировал акцию болельщиков петербургского клуба – они вспомнили о погибшем 19 лет назад экипаже АПЛ "Курск" на матче 5-го тура чемпионата России с "Динамо" (2:0).
10 августа 2000-го подлодка в последний раз отправилась в море. 12-го произошла авария, все моряки погибли.
– Мы были сконцентрированы на игре. Спасибо болельщикам, что провели такую акцию. Правильную, – сказал Сутормин. (Артем Локалов)
Болельщики "Зенита" чтят память моряков с АПЛ "Курск".— Артем Локалов (@lokalov) August 10, 2019
Ровно 19 лет назад "Курск" вышел в море в свое последнее плавание.
Спасибо, что помните. pic.twitter.com/cK5xWIFDRm
Алексей Сутормин об акции болельщиков "Зенита", которые почтили память экипажа подлодки "Курск":— Артем Локалов (@lokalov) August 10, 2019
- Мы были сконцентрированы на игре. Но хорошо, что болельщики провели такую акцию. Правильную.
10 августа 2000-го АПЛ "Курск" в последний раз вышла в море. Весь экипаж погиб... pic.twitter.com/Z1Y37gTgXo