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Сутормин - об акции памяти АПЛ "Курск": "Спасибо болельщикам – это было правильно"

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Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин прокомментировал акцию болельщиков петербургского клуба – они вспомнили о погибшем 19 лет назад экипаже АПЛ "Курск" на матче 5-го тура чемпионата России с "Динамо" (2:0).

10 августа 2000-го подлодка в последний раз отправилась в море. 12-го произошла авария, все моряки погибли.

– Мы были сконцентрированы на игре. Спасибо болельщикам, что провели такую акцию. Правильную, – сказал Сутормин. (Артем Локалов)

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 5-й тур. "Динамо" - "Зенит", Глушаков vs "Спартак" и другие матчи
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