Судья обратился к свидетелю: "Зачем водитель ударил Мамаева?"

В Пресненском суде города Москвы был допрошен свидетель двух драк в центре столицы с участием нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, друга Александра Протасовицкого и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева Карен Григорян. Он является другом форварда сине-бело-голубых, с которым знаком 7-8 лет.
Судья Светлана Тарасова обратилась к Григоряну с рядом вопросов.
– Что именно вам сказал Соловчук?
– Соловчук сказал "Я таких петухов не вожу", – ответил Григорян.
– Кого имел в виду водитель?
– Не знаю.
– Фраза была сказана девушке?
– Да.
– Как остальные об этом узнали?
– Она вышла и сказала всем.
– А зачем она вообще села в машину?
– Думала, что это такси.
– Кто воспринял фразу на свой счет?
– Кокорин, Мамаев. Да всем это не понравилось.
– Так кому фраза была адресована? Кто воспринял ее на свой счет?
– Получается, Александр Кокорин. Но неприятно было всем.
– Что вы ждали от Соловчука?
– Я ничего не предлагал.
– Подсудимые. Если бы вы что-то предложили, вам другие вопросы были бы. Вы сказали, что водитель ударил Мамаева. Зачем он, смелый человек, его ударил и побежал? Проявил агрессию, нанес удар и вдруг развернулся. Почему?
– Может, испугался, я не знаю. Мы все к нему побежали.
– Зачем?
– Не понравился этот удар, который он Мамаеву нанес. (Дмитрий Зеленов, Андрей Михайлов)