Судья обратился к свидетелю: "Зачем водитель ударил Мамаева?"

В Пресненском суде города Москвы был допрошен свидетель двух драк в центре столицы с участием нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, друга Александра Протасовицкого и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева Карен Григорян. Он является другом форварда сине-бело-голубых, с которым знаком 7-8 лет.

Судья Светлана Тарасова обратилась к Григоряну с рядом вопросов.

– Что именно вам сказал Соловчук?

– Соловчук сказал "Я таких петухов не вожу", – ответил Григорян.

– Кого имел в виду водитель?

– Не знаю.

– Фраза была сказана девушке?

– Да.

– Как остальные об этом узнали?

– Она вышла и сказала всем.

– А зачем она вообще села в машину?

– Думала, что это такси.

– Кто воспринял фразу на свой счет?

– Кокорин, Мамаев. Да всем это не понравилось.

– Так кому фраза была адресована? Кто воспринял ее на свой счет?

– Получается, Александр Кокорин. Но неприятно было всем.

– Что вы ждали от Соловчука?

– Я ничего не предлагал.

– Подсудимые. Если бы вы что-то предложили, вам другие вопросы были бы. Вы сказали, что водитель ударил Мамаева. Зачем он, смелый человек, его ударил и побежал? Проявил агрессию, нанес удар и вдруг развернулся. Почему?

– Может, испугался, я не знаю. Мы все к нему побежали.

– Зачем?

– Не понравился этот удар, который он Мамаеву нанес. (Дмитрий Зеленов, Андрей Михайлов)