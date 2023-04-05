Стипиди: «Если завтра скажут, что Пиняева уже «Ливерпуль» покупает — я не удивлюсь»

Футбольный эксперт Павел Стипиди раскритиковал российских журналистов за выдачу авансов молодым игрокам.

«Наши «диванные эксперты» восхваляют наших молодых футболистов, и спустя какое-то время эти игроки превращаются в ноль. В прошлом году писали про Захаряна и «Челси». Где сейчас пацан? Он сейчас в таком состоянии бедный, что он не похож на одну десятую часть того Захаряна, который был в начале того сезона. Сейчас перенеслись на Пиняева. Да оставьте вы их в покое! Дайте спокойно развиваться. Не пойте вы дифирамбы, вы сумасшедшие, умные люди! Если завтра скажут, что Пиняева уже «Ливерпуль» покупает — я не удивлюсь», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Стипиди.

18-летний Пиняев перешел в «Локомотив» этой зимой. Он провел за команду 4 матча в РПЛ, в которых отметился одним голом.