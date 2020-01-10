Стельмах назначен начальником ЦСКА
В штабе первой команды ЦСКА произошли кадровые изменения. Сергей Якунчиков, занимавший пост начальника команды, покинул армейский клуб по собственному желанию, сообщает официальный сайт москвичей.
Начальником команды назначен Александр Стельмах, который ранее занимал эту должность до 2009 года. В последнее время он работал заместителем директора ВЭБ Арены и отвечал за подготовку спортивной составляющей стадиона.
Новым (старым ?) начальником первой команды стал Александр Стельмах.— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 10, 2020
Занимавший эту должность Сергей Якунчиков покинул #ЦСКА по собственному желанию.
Александру Григорьевичу — успехов в работе, Сергею Павловичу — удачи в дальнейшем! https://t.co/3NGZQEPa3P pic.twitter.com/aRO7gAEznJ
Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/aleksandr-stelmakh-naznachen-nachalnikom-komandy/